Aeroporto del Cinquale. Una gara per l’antincendio

Per il servizio antincendio all’aeroporto del Cinquale si va a una gara aperta. A marzo scade l’affidamento alla ditta Medicea, assegnato l’anno scorso, dopo l’addio ‘forzato’ dell’Aeroclub Marina di Massa, dopo l’ordinanza di sgombero proveniente da palazzo civico. Dal 22 agosto è iniziata la gestione diretta dello scalo e a curarne la parte tecnica è il comandante Jacopo Del Carlo, fino al 30 settembre. In attesa che vada finalmente a gara un nuovo progetto di valorizzazione dell’aeroporto, stavolta con project financing per il quale a bilancio sono stati messi 2 milioni di euro, bisogna mantenere in piedi tutti i servizi e in vista della scadenza dell’appalto a Medicea bisogna individuare un altro fornitore fino a settembre, tramite una gara. Da gennaio Anac ha previsto l’utilizzo di piattaforme digitali per la stipula dei contratti pubblici e l’acquisizione dei relativi codici di gara. Si va ad aprire quindi una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi dal portale di Maggioli Spa, con cui palazzo civico individua 6 fornitori in grado di garantire il servizio antincendio per un appalto di 162.500 euro fino a settembre e per un totale, con le spese accessorie, che supera di poco i 200mla euro. La società appaltatrice dovrà garantire l’attività di servizio antincendio con presenza di 2 operatori H24, rispondenza del presidio antincendio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal ministero dell’Interno e per quanto di competenza ai regolamenti emanati dall’Enac e rispetto di tutte le normative di settore anche sugli strumenti e mezzi utilizzati oltre al supporto per la gestione dell’impianto di fornitura carburante. Sarà inoltre richiesta l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, quali sfalcio erba e rifacimento segnaletica a terra. L’appalto resterà in vigore fino al 30 settembre.