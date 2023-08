Aeroporto, c’è la firma I dipendenti sono salvi Al lavoro con Medicea "Lo sforzo è premiato"

Lieto fine per la travagliata vicenda della sorte degli operatori dell’Aeroclub: firmato il passaggio di consegne con Medicea. Lo comunica il sindacato autonomo lavoratori cui i dipendenti si erano rivolti già dallo scorso primo luglio. "Da quella data - si legge nella nota dello Snalv - sono stati incessanti e febbrili gli incontri fra i lavoratori e la società individuata dal commissario Jacopo Del Carlo per l’affidamento diretto della gestione tecnica dello scalo aeroportuale e servizio di apertura e chiusura dello scalo aeroportuale, Medicea training safety & consulting. Abbiamo lavorato fin da subito con l’intento di garantire l’assunzione di tutti gli operatori dell’Areoclub – prosegue - e non saremmo scesi a compromessi, come più volte dichiarato dai sindacalisti, Vincenzo Ciccone, Peppino Ruberto dello Snalv regionale e dal rappresentante territoriale, Roberto Pistone; tanto meno i dipendenti che hanno dimostrato, in una situazione drammatica dove era a rischio il loro futuro e delle loro famiglie, di essere coesi e uniti".

Snal scrive che in riferimento alla tormentata vicenda del passaggio di gestione del servizio antincendio dell’aeroporto di Massa, a conclusione delle trattative sindacali, gli operatori dell’Aeroclub da ieri sono stati tutti integrati alle dipendenze del provider ‘Medicea training safety & consulting‘, società risultata dall’offerta economica più vantaggiosa. E sono sei i lacoratori assunti perché uno non avrebbe accettato per sua scelta. "I lavoratori, le loro esperienze, le professionalità acquisite nei molti anni nonché il futuro dell’aeroporto di cui non si vedevano passi avanti, sono pronti per il nuovo traguardo" conclude lo Snalv, soddisfatto per il lavoro svolto e per aver portato avanti la trattativa in concertazione con il consulente della Medicea e i lavoratori. Da ieri sera alle venti, sono iniziati i turni della nuova gestione e ha preso servizio il caposquadra, Falchi, e di seguito gli altri. Il contratto, fino al 31 dicembre, è stato sottoscritto per via telematica. A gennaio ci sarà il nuovo bando per l’affiliazione.

Angela Maria Fruzzetti