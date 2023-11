Aero Alliance:. Fiom Cgil primo sindacato

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu in Aero Alliance, società del gruppo Baker Hughes e General Electric che conta oltre 150 addetti. La Fiom-Cgil si conferma primo sindacato con il 70% dei consensi, più che raddoppiando i voti rispetto alla Fim-Cisl e incrementando i voti in termini percentuali sia in officina che tra gli impiegati rispetto alle precedenti elezioni, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai delegati. Eletto tra gli impiegati Roberto Malfanti con il 92% dei consensi e Mirko Tonarelli tra gli operai, quest’ultimo già delegato tra i somministrati. "Un consenso ampio che premia il lavoro svolto dal gruppo Fiom all’interno dell’azienda e che ci spinge a continuare a lavorare ancora con più convinzione e consenso sulla strada intrapresa", sottolineano Umberto Faita (nella foto), segretario Fiom Cgil Massa Carrara, e Daniele Calosi, coordinatore nazionale Fiom Baker Hughes Asti.