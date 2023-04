Adoc al fianco di Fondazione Ant Regalo solidale per la prevenzione

Il regalo di Pasqua dell’associazione Adoc Toscana Nord è un aiuto alla Fondazione Ant che da anni fornisce assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite. I cittadini sono invitati a dare il proprio sostegno acquistando le uova di Pasqua per sostenere l’assistenza specialistica domiciliare di livello ospedaliero che i medici della Fondazione portano ogni anno, gratuitamente, nelle case di 10.000 malati di tumore in 11 regioni. Un dono che si traduce in équipe multi professionali composte di medici, infermieri e psicologi a disposizione del malato e della sua famiglia 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e senza alcuna spesa, farmaci e presìdi sanitari consegnati direttamente a casa, visite specialistiche ed esami fatti a domicilio. I fondi raccolti con i prodotti pasquali Ant finanziano inoltre i progetti di prevenzione oncologica.