Adeguamento antincendio Monoblocco sotto i ferri

Lavori urgenti al monoblocco perché manca l’adeguamento antincendio. Lavori che erano stati ’congelati’ in deroga a causa del Covid e che adesso non sono più rimandabili. La Asl corre ai ripari: ieri c’è stato il sopralluogo dei vigili del fuoco nella struttura che ha al suo interno reparti servizi essenziali come oncologia day hospital, radiologia, allergologia, ginecologia, reumatologia, dermatologia, radioterapia, endocrinologia, cure palliative, otorinolaringoiatria, endoscopia. L’azienda proverà a far proseguire i servizi in contemporanea ai lavori urgenti. "Nell’incontro con i tecnici – fa sapere Asl – è emersa la necessità di avviare un piano che permetta lo svolgimento di quanto necessario a mettere in sicurezza le attività dal punto di vista delle misure antincendio. Le prescrizioni dei vigili del fuoco richiedono interventi importanti da eseguire in tempi rapidi. Il monoblocco aveva usufruito delle deroghe del periodo Covid, valide fino al 31 dicembre e che ora, grazie allo stanziamento di ulteriori 7 milioni di euro, oltre a quelli destinati alla costruzione della nuova palazzina, sarà possibile a rimettere a norma l’edificio da un punto di vista strutturale e del sistema antincendio".

"Per quanto riguarda la costruzione della nuova palazzina che affiancherà il monoblocco – prosegue Asl –, ad oggi sono stati affidati gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori ed è stato nominato il coordinamento per la sicurezza per la realizzazione del nuovo fabbricato. Inoltre, sono in corso i lavori di ristrutturazione di una porzione del piano seminterrato". Sulla vicenda è intervenuta anche la direttrice generale Maria Letizia Casani: "Il nostro impegno nei confronti della popolazione è orientato a garantire tutte le prestazioni che attualmente vengono svolte a Monterosso"

E le critiche non tardano ad arrivare. Il comitato ‘Primo soccorso e urgenza Carrara’ chiede un incontro urgente con Asl e amministrazione comunale per capire lo stato dell’arte. "Prima la demolizione totale del monoblocco, poi parziale, poi il suo recupero integrale – scrivono dal comitato –. Dalla chiusura del nostro ospedale sembrerebbe assistere ad uno schizofrenico cambio delle decisioni dettate più da manipolazioni di tipo politico che da effettivi dati tecnici. Il monoblocco è stato convertito in un agglomerato di ambulatori specialistici che serve l’intera provincia ma molti, troppi servizi sono ancora assenti. Un ringraziamento a Claudio Salvadori di Uil Fpl per i suoi attenti e puntuali interventi mirati alla salvaguardia della sanità pubblica".

E sulla questione interviene anche Fratelli d’Italia di Massa Carrara. "L’ennesimo risultato della trascuratezza e incuria della sanità a Carrara – scrivono in un comunicato congiunto il coordinatore provinciale Marco Guidi e il consigliere comunale di Carrara Massimiliano Manuel –. La situazione allarmante è data dal fatto che i vigili del fuoco hanno prescritto interventi urgenti per l’antincendio. La struttura cittadina che dovrebbe essere una eccellenza per macchinari e servizi, è stata trascurata e depauperata".

Alessandra Poggi