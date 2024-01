Addizionale Irpef, battaglia contro la stangata

Anno nuovo, nuova Irpef, ma la Cisl affila le lame: "Un grosso errore al quale deve essere posto rimedio". Dopo il via libera del Consiglio regionale toscano al maxi emendamento al bilancio che aumenta l’aliquota addizionale irpef, il sindacato mette un muro di firme. "Più di 1.500 in poco tempo per dire che la misura adottata è uno sbaglio e bisogna fermare questo scempio –, spiega il segretario Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia – . La Regione si è ritrovata a fare i conti con un buco fiscale legato alla sanità non causato da disordini contabili di malagestione ma per colpa del payback".

Una bomba innescata a seguito del payback sanitario che ha visto la governance regionale costretta ad aumentare l’importo dell’addizionale "per coprire un buco di 400 milioni di euro nato da quello che doveva essere un sistema di compartecipazione alle spese per i dispositivi medici che coinvolge imprese produttrici e Regioni – spiega Figaia –. Il sistema prevede che le aziende dei dispositivi medici contribuiscano alle spese pubbliche sanitarie sostenute dalla Regione. Ma questa cosa non è avvenuta e il fatto ancora più grave è che tutto era già noto da tempo". Ci saranno quindi tre scaglioni di reddito: da 0 a 28mila euro resta invariata, poi da 28mila ai 50mila in cui si continuerà a pagare in media 340 euro l’anno, e oltre i 50mila. "Il problema si pone per la classe media – sottolinea Figaia –. La situazione varia e anche in modo significativo: dai 28mila ai 50mila euro di reddito annuo ci sarà un incremento medio di 117 euro: da 524 a 641 euro di addizionale regionale. Ma sopra i 50mila euro, avremo addirittura un aumento di 1.012 euro: da 1.478 a 2.490 euro annui. Chiediamo quindi di essere coinvolti al più presto in un processo di valutazione della spesa".

La raccolta firme sulle cartoline dal titolo ‘marcia indietro’ raccolte nelle sedi Cisl di Pontremoli, Aulla, Carrara, Avenza, Massa e Montignoso. "Contiamo di arrivare a 5mila prima di metà febbraio – dice ancora Figaia –, termine ultimo per portarle al presidente della Regione Giani. Hanno aderito anche i sindaci di Massa, Francesco Persiani, di Pontremoli Jacopo Ferri, Filippo Bellesi di Villafranca, di Tresana Matteo Mastrini, i vice di Aulla, Roberto Cipriani, e di Bagnone, Paola Manganelli".

E la protesta di Cisl e Uil arriverà oggi in piazza Duomo a Firenze davanti alla sede della Regione. "Perché non è il momento di aumentare le tasse alle famiglie – scrivono i sindacati – e perché non possono essere chiamati a pagare per tenere in piedi la sanità di tutti solo i lavoratori dipendenti e pensionati su cui grava l’80% dell’aumento". QUindi la richiesta alla Regione di fare marcia indietro e aprire un tavolo per migliorare la qualità del sistema sanitario e verificare la possibilità di ridurne i costi.