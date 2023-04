Addio Poli, la città perde un sorriso Deceduto l’ex dirigente dell’Asl

Lutto in città per la morte di Giovanni Poli, 81 anni, già dirigente dell’Asl e molto conosciuto per la grande passione per il bridge. Carrara perde un sorriso: ovunque fosse Poli, al mare che adorava o al tavolo da gioco o in biblioteca dove dava sfogo a un’altra sua grande passione, la lettura, aveva sempre quel sorriso aperto per tutti che ne faceva una persona di quelle che si incontrano sempre volentieri. Lascia l’adorata moglie Anna e le due figlie Federica e Valentina. Sebbene avesse avuto una vita familiare semplice e conviviale, per 35 anni dirigente Asl del settore “medici convenzionati”, Poli, dagli anni 60 agli anni 2000, aveva avuto una sconfinata passione per il bridge, in cui collezionò grandi soddisfazioni e importanti premi in tornei nazionali e internazionali. Ventenne, studente di Giurisprudenza a Pisa, cominciò a giocare con gli amici al Bar Macchi, e poi nella sua Carrara al Bar “da Bernà” sotto le logge, dove osservò a lungo giocare anziani industriali. Spinto e motivato da persone più esperte, la svolta accadde con Giuseppe Scroglieri, suo maestro, che gli aprì le porte dello Sporting Club La Moretta. Da giocatore a insegnante il passo fu breve, continuò a studiare, dando lezione a industriali e neofiti del gioco.

"Per me non è stato solo un padre – ricorda una delle due figlie –, ma una persona che mi ha trasmesso valori fondamentali e anche inconsueti e rari. Non dare mai nulla per scontato, poter avere amicizie diversificate frequentando e conoscendo ogni ambiente, vivere hic et nunc, il valore aggiunto della vita di chi ama il proprio lavoro e soprattutto, saper sorridere e ridere delle cose della vita. Mi ha dato un grande insegnamento perché, fino all’ultimo giorno, non ha mai smesso di sorriderci". I funerali si terranno domani alle 10 in Duomo.