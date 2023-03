Addio all’ultimo sportello bancario "Siamo amareggiati e sconcertati Sarà un duro colpo per gli anziani"

L’Istituto bancario, che ha una propria filiale aperta nel borgo di Fosdinovo, ha comunicato, a partire da maggio, la chiusura totale dello sportello. Un evento che non sarà certamente privo di conseguenze, così come spiega la prima cittadina di Fosdinovo, Camilla Bianchi. "E’ evidente lo sconcerto e la delusione per l’ennesima sottrazione di servizi nel borgo - afferma la sindaca - che costringerà la popolazione, in particolare gli anziani, nel dover spostarsi altrove. E devo anche sottolineare negativamente come, nonostante il Comune mantenga il servizio di Tesoreria con l’istituto di credito, il Credit Agricòle, lo stesso servizio venga trasferito in una filiale di altro Comune, quella di Castelnuovo Magra. Quello che mi sorprende, è la leggerezza con cui viene data una comunicazione di simile portata. Ormai presa ed irrevocabile, quasi si trattasse di un’operazione puramente contabile, ineludibile, a vantaggio della banca naturalmente - sottolinea la Bianchi- la quale poco o nulla sembra mostrare interesse sul danno che con questa scelta viene inferto alla comunità".

"Con leggerezza estrema viene tirata una riga sul servizio che viene smontato e lo si sposta semplicemente altrove. In questa decisione, nessuna considerazione per la complessità del nostro territorio, della sua articolazione morfologica, delle conseguenze connesse alla smobilitazione dei servizi, dei danni alla economia turistica di Fosdinovo. Troppo spesso le banche - sottolinea Camilla Bianchi - si dimenticano di com’è fatta l’Italia. Non trova giustificazione l’abbandono dei territori con la digitalizzazione dei servizi, con l’aumento dell’home banking o la riduzione degli utenti e dei depositi. Uno Stato misura il grado di civiltà ed efficenza, se sa essere coeso, anche nella capacità delle imprese - così le banche - di guardare alla complessità dei territori, senza lasciare indietro nessuno - prosegue la sindaca - con spirito solidaristico, tralasciando numeri e profitti. L’abbandono dei territori non è quindi accettabile. Sono contrariata e delusa, così come tanti miei colleghi sindaci che, al pari di me, come Fosdinovo, vivono la stessa situazione".

"La chiusura della filiale nel capoluogo per noi rappresenta un danno enorme. Era presente un bancomat, Atm, molto utilizzato dai turisti che verrà purtroppo chiuso. Le Poste, che sono a fianco della banca, non ce l’hanno e sarà pertanto mia premura richiedere che lo mettano. Insieme all’Unione Comuni Montani, invoco - termina - la necessità di politiche a carattere nazionale durature che garantiscano i servizi per le aree montane".

Roberto Oligeri