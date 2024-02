Addio alla docente Petricioli. Pioniera di storia internazionale: "Grande conoscitrice di mondi"

Il mondo della cultura piange per la scomparsa di Marta Petricioli, docente ordinario di Storia delle relazioni internazionali e di Storia dei trattati e politica internazionale all’Università di Firenze. Originaria di Aulla, era figlia dell’ingegnere Achille Petricioli e proprietaria del mulino di Aulla. Una carriera accademica importante: prima in Italia, in anni non sospetti, a creare un corso di Storia del Medio Oriente a Firenze e fondatrice di Sesamo - Società per gli Studi sul Medio Oriente. "Ho avuto il piacere di collaborare con lei alcuni anni - dice un’amica - fu la prima a darmi il suo corso di Storia del Medi Oriente. Ho imparato moltissimo grazie alla sua profonda conoscenza di mondi dei quali a quel tempo si parlava ancora poco. Attenta, rigorosa e curiosa da un punto di vista intellettuale Marta, ha puntato a portare avanti gli studi sulla sponda sud". Era anche scrittrice, aveva pubblicato alcune monografie, tra cui L’Italia in Asia Minore, Archeologia e Mare Nostrum e numerosi saggi che sono comparsi in opere collettive e in riviste italiane e straniere. E’ stata membro del Bureau della Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe. Aveva ricevuto con altri colleghi la medaglia conferita dall’Ateneo fiorentino al personale docente collocato in quiescenza con 40 anni di servizio nell’Università. Profondo cordoglio dall’onorevole Valdo Spini che ne ha ricordato le radici aullesi e la collaborazione con la Fondazione Circolo Rosselli che si occupa di pubblicazioni, convegni e di salvaguardare la memoria della tradizione etica e di pensiero dei fratelli Carlo e Nello Rosselli. Cordoglio anche dal sindaco di Aulla, Roberto Valettini: "Una docente universitaria di fama - dice - figlia di Achille Petricioli, famiglia storica di Aulla. Il padre ha progettato il palazzo dove si trova l’ufficio postale, era proprietario del Mulino Petricioli. L’amministrazione si stringe attorno alla famiglia per il lutto".