Addio al calciatore Carlo Scazzola. E’ stato difensore della Carrarese

Carrara, 6 maggio 2023 – All’età di 82 anni è venuto a mancare ieri mattina Carlo Scazzola, ex calciatore azzurro della Carrarese d’oro degli anni Sessanta. Carlo Scazzola originario di Genova è stato un difensore italiano: con la Sampdoria giocò tra il 1962 e il 1963 una sola partita in A ed un’altra in coppa Italia, per poi continuare la carriera in serie minori come la Carrarese, la Torres e l’Arezzo. Ai tempi della Carrarese in C, ha giocato in squadra con glorie come Mannini, Dal Maso e Mattarelli. Lascia l’adorata moglie Federica, il figlio Cristiano, anche lui calciatore ed ex allenatore del Piacenza, la nuora Eliana Danielli, e gli amati nipoti Virginia, Silvia, Mattia e Letizia.

Franco Cacciatori, altra gloria della Carrarese ai tempi in cui giocava tra i pali, lo ricorda come "Un ottimo giocare e un’ottima persona, gentile e sempre sorridente con i compagni di squadra. Un bravo calciatore che meritava per impegno e gioco". Persona umile e dal basso profilo Carlo era originario di Genova, dopo l’esordio azzurro aveva deciso di restare in città per sposare Federica, trasferendosi a Marina, dove risiede anche il figlio Cristiano. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di via Bassagrande. La notizia della sua scomparsa è stata data anche dall’Fcd Borghetto 1958, una società molto legata alla famiglia Scazzola, non solo per Carlo ma anche per il figlio Cristiano, che proprio nel Borghetto ha debuttato per poi passare alle giovanili del Savona.

Il club granata ieri ha comunicato via social la morte di una figura altamente rappresentativa per il calcio borghettino: "Ieri notte se n’è andato un pezzo di storia del calcio borghettino. È mancato Carlo Scazzola, per tutti noi semplicemente Carletto, hanno commentato dalla società, aggiungendo "Carlo ha segnato un’epoca, quella degli inizi della nostra società, prima come giocatore e capitano della storica promozione dalla seconda alla prima categoria, poi come allenatore di tanti giovani granata. Ma Carlo è stato molto di più. In particolare, grande organizzatore dei tornei internazionali degli anni ‘80 dove a Borghetto hanno partecipato squadre spagnole e francesi, ma anche squadre di società professionistiche del calibro di Genoa, Sampdoria, Torino, Inter e Napoli. Insomma, oggi è un giorno triste per tutti noi ed è giusto e doveroso tributare un ricordo e un saluto ad un grande personaggio. Ciao grande Carlo, con te se ne va un pezzo importante della nostra storia, ma tu sarai sempre con noi".