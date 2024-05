Addio ad Attilio Montemurro padre e nonno esemplare

Addio al professor Attilio Emilio Montemurro (nella foto), docente di diritto scomparso in questi giorni dopo una lunga malattia. Montemurro ha sempre insegnato con serietà e con la consapevolezza dell’importanza del suo ruolo di educatore, al quale non è mai venuto meno. I familiari lo ricordano con affetto e come un padre, un nonno e marito affettuoso. I funerali si svolgeranno domani alle 9,30 nella chiesa di San Francesco, con partenza alle 9 dall’obitorio. "Attilio è stato un marito attento, sensibile affettuoso – scrivono i parenti –. Attilio è stato un padre affettuoso, generoso, autentico. Attilio è stato un nonno sempre presente, e ai nipoti ha insegnato ad avere fiducia in se stessi e nella vita che dovranno affrontare: per tutto questo verrà sempre ricordato ed amato. A volte non hai il tempo di accorgertene, le cose capitano in pochi secondi. Tutto cambia. Sei vivo. Sei morto. E il mondo va avanti. Siamo sottili come carta. Inviamo questo pensiero a nostro padre, marito, nonno, Attilio Montemurro che ci ha lasciato dopo tanta sofferenza". La famiglia ringrazia i medici e il personale del reparto di nefrologia del Noa, i medici Richieri e Gigli, Paradossi, De Caterino dell’Opa e tutti coloro che lo hanno assistito, primo il personale della Pubblica assistenza, a cui saranno devolute le offerte in sostituzione dei fiori utilizzate per l’acquisto di nuove attrezzature per la deambulazione degli infermi.