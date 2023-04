Addio a Roberto Donati Un ’faro’ per il Comune

Cordoglio a palazzo civico per la scomparsa di Roberto Donati per oltre dieci anni ragioniere capo del Settore Affari Finanziari del Comune di Carrara. Donati fu per 36 anni dipendente del Comune, dove ha ricoperto per quasi dieci anni il ruolo di ragioniere capo, fino alla pensione.

Con lui se ne va un pezzo di storia del Comune: le colleghe e i colleghi che lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui lunghi anni di attività lavorativa lo ricordano per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento al servizio pubblico, svolto con serietà e rigore in un settore così particolare e delicato come quello dei servizi finanziari.

Sempre pronto a collaborare con tutti e a risolvere i problemi che gli venivano sottoposti con disponibilità e gentilezza, non lasciava mai nessuno privo di una risposta e di una soluzione. Persona di grande schiettezza e umanità, nel ricordo personale di alcuni colleghi che lo avevano conosciuto, é stato un “faro” per tutto il Comune, così come è stato “faro” del centrocampo quando faceva la partitella settimanale di pallone, alla quale non mancava mai. L’amministrazione comunale e i dipendenti rivolgono alla famiglia sentimenti di vicinanza in questo momento di dolore. Alla famiglia il cordoglio anche della redazione della Nazione che ricorda Roberto Donati per le sue doti di integerrimo dipendente pubblico e di signore di altri tempi, caratteristiche che stanno diventando sempre più rare.