Addio a Paul Fowler "Grande volontario"

E’ morto Paul William Fowler, inglese di origine ma trapiantato da anni in Lunigiana, a Fivizzano di cui era divenuto cittadino, impegnato nel volontariato. "L’amministrazione comunale esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Paul William Fowler - dice il sindaco Gianluigi Giannetti - Collaborava con diverse associazioni di Fivizzano , specie nel periodo antecedente l’annuale ’Disfida degli arcieri di terra e corte’. Aveva la capacità artistica nella lavorazione del legno che rendeva il suo contributo prezioso nella realizzazione delle opere per l’evento. Inoltre era scenografo e aveva curato appunto le scenografie per varie iniziative specie quelle per bambini e ragazzi".