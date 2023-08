Addio a Nino Spadoni, 72 anni, commerciante sarzanese

Dopo alcuni mesi di malattia, si è spento a 72 anni Nino Spadoni, noto commerciante sarzanese originario di Ceserano dove aveva la casa di famiglia e trascorreva lunghi periodo dell’anno. Come il nonno Alberto Grilli, adorava i bambini e per loro aveva sempre in serbo una storia da raccontare o raccomandazioni affettuose. I funerali , affollatissimi, si sono svolti nella cattedrale di Santa Maria a Sarzana, poi il feretro è proseguito per il crematorio di Turigliano. Nino Spadoni, lascia la mamma 94enne, Cesarina Grilli, il fratello avvocato Alberto, e la zia Mariella insegnante nelle scuole lunigianesi. Domani alle 16 nella Cappella del Conte Picedi di Ceserano si terrà la cerimonia della benedizione delle ceneri. Ai familiari giungano anche le condoglianze della nostra Redazione. Roberto Oligeri