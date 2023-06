Addio a Marosa Giannarelli, la storica profumiera di Avenza

Si è spenta Marosa Giannarelli, la storica profumiera di via Giovan Pietro ad Avenza. Aveva 85 anni e da qualche tempo non stava bene. Le esequie si sono svolte ieri pomeriggio nella chiesetta del cimitero di Turigliano. La profumeria di Marosa è stata una delle attività storiche di Avenza, e la donna ha passato dietro al bancone oltre sessant’anni della sua vita. La prima profumeria Marosa l’aveva aperta agli inizi degli anni Sessanta nel centro storico di Avenza, qualche anno dopo l’aveva trasferita in via Giovan Pietro. Era molto conosciuta e nella sua lunga attività aveva servito le donne di tutta Avenza, che nel suo negozio andavano per acquistare i cosmetici e i profumi delle migliori marche. Con lei se ne va un pezzo di storia della frazione. Il marito Eugenio Giannarelli, fu tra i fondatori della Pro Loco avenzina.

Marosa in gioventù aveva vissuto l’esperienza dello sfollamento, e nel dopoguerra si era rimboccata le maniche per crearsi un futuro che poi aveva trovato nella profumeria. Ha lavorato fino a qualche anno fa e nel 2018 il suo negozio aveva festeggiato i sessant’anni di attività. La profumeria era la sua ragione di vita, e i suoi prodotti, alcuni introvabili nelle grandi catene, erano solo quelli di nicchia. Il suo negozio, come altri ad Avenza, era stato danneggiato da due alluvioni, ma Marosa si era sempre rimboccata le maniche e, dopo aver tolto il fango, aveva riaperto la saracinesca accogliendo i clienti con il sorriso che ha accolto intere generazioni di donne, non solo di Avenza. Lascia il fratello Olinto, i nipoti e gli amati pronipoti Giulio e Gaia. Uno dei nipoti di Marosa è Giacomo Giannarelli, ex consigliere regionale dei 5 Stelle.