Addio a Maria Pucci Madre di Antonioli

Un grave lutto familiare ha colpito Andrea Antonioli, consigliere regionale della Figc e già presidente del comitato provinciale. Si è spenta a 94 anni la madre Maria Fedora Pucci. Attorno ad Andrea, molto conosciuto oltre che per la sua attività in ambito calcistico come dirigente di Massese e Romagnano anche per la sua professione di consulente del lavoro, si è mobilitata non solo la comunità apuana, ma sono arrivate attestazioni di solidarietà da un po’ tutta la Toscana. "Ringrazio davvero tutti coloro che sono venuti a dare un ultimo saluto a mia madre o mi hanno contattato per farmi le condoglianze – ha esternato Antonioli – sono stati tantissimi anche provenienti da Firenze, Grosseto, Pisa e Lucca". Maria Fedora, le cui condizioni erano peggiorate una decina di giorni fa tanto da essere ricoverata in ospedale, lascia altri due figli, Mario ed Angela. Il funerale si terrà questo pomeriggio alle 15,30 alla chiesa delle Villette a Massa.