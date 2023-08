Addio a Marco Pucciarelli, il dolore di Carrara per la scomparsa di un amico speciale

Grave lutto nella comunità di Fontia che perde Marco Pucciarelli (nella foto). L’uomo aveva 50 anni ed è deceduto in questi giorni dopo essere stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Marco era un operaio ed era molto conosciuto in paese, ma anche in altre frazioni come Fossola e Pontecimato dove negli anni aveva costruito grandi rapporti di amicizia con numerose persone. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Lucia a Fontia. Marco lascia nel dolore la moglie Barbara e tutti quelli che lo hanno conosciuto. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha addolorato l’intero paese di Fontia, dove Marco era nato e cresciuto e dove tutti gli volevano bene. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente e gli amici più cari lo hanno ricordato sulla sua pagina social come persona e amico speciale. Marco doveva sottoporsi ad un intervento di routine alle vene delle gambe, ma dopo il primo sono sorte delle complicazioni e sono stati necessari altri interventi chirurgici. Si è spento nel suo letto di ospedale al Noa dove era ricoverato da oltre un mese. Per tutti la notizia della sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava che le complicazioni seguite potessero essere per lui fatali. Gli amici si dicono allibiti e per tutta la giornata di ieri all’obitorio del Noa sono arrivati questi stessi amici e i compaesani, tutti presenti per dare un ultimo saluto a Marco e per dimostrare vicinanza alla moglie. Una morte che ha lasciato senza parole tutto il paese. Gli amici ricordano Marco come una persona semplice e alla mano, sempre pronto a fare una battuta e sempre con il sorriso.