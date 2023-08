Addio a Manuel Magnani Avenza piange il padre di famiglia

Addio a Manuel Magnani (nella foto) 42enne di Carrara scomparso a causa di una terribile malattia. Manuel stava combattendo per la vita dal dicembre 2021, ma alla fine non ce l’ha fatta e dopo tre anni passati a lottare si è spento in questi giorni. Una notizia di quelle che lasciano tutti senza parole e con un profondo amaro in bocca, per la scomparsa di una giovane vita e di un padre di famiglia. Manuel lascia nel dolore la compagna Martina, i due amati figli, Beatrice e Mattia, di 6 e 3 anni e i genitori Riccarda e Guglielmo. La notizia della scomparsa di Manuel si è diffusa molto rapidamente tra gli amici e i conoscenti, ma anche tra i compagni di lavoro della Sanac di Massa dove lavorava da diversi anni. Una notizia che nessuno si aspettava e ha suscitato profondo cordoglio nella comunità, anche quella social. Tantissimi gli amici che hanno voluto dare un ultimo saluto sulla pagina facebook di Manuel e manifestare vicinanza alla famiglia per la terribile perdita. Tutti lo hanno ricordato come un ragazzo d’oro e sempre sorridente, "non ci posso credere" ha scritto qualcuno, "ciao amico mio, riposa in pace" altri. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 dall’obitorio dell’ospedale delle Apuane per proseguire verso il cimitero di Turigliano.