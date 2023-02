Addio a Loris Duranti Una vita al servizio della comunità

Si è spento a 91 anni, al don Gnocchi di Fivizzano, Loris Duranti, originario di Bardine di Cecina, una vita spesa nel duro lavoro delle cave di Campocecina. Un uomo con solidi valori: serietà, impegno sul lavoro, rispetto per gli altri, ricordano amici e paesani. Faceva parte dell’Associazione Apuo-Lunense e si era sempre impegnato per la riapertura della Provinciale 10 di Tenerano, ricorda la nipote Barbara: "Ci consola che abbiamo fatto in tempo a riferirgli che finalmente era stata riaperta". I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Cecina. Lascia le sorelle Erilde e Franca, il fratello Tullio.