Addio a John Pisani, l’ultimo vero gentleman

E’ morto John Pisani, gentleman del marmo. Fondatore della ’Pisani Brothers’ di viale Zaccagna, è stato un punto di riferimento per il commercio di blocchi e lastre per decenni. Si è spento a 89 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Maria Luisa D’Alfonso, le figlie Elena e Karen. Di John Pisani come illuminato industriale ne aveva parlato anche Romano Bavastro in uno dei suoi preziosi libri, descrivendolo come imprenditore brillante e dalle rare capacità. La famiglia di Pisani era di origine britannica e subito dopo la guerra si trasferì in Italia. Nel 1957 i Pisani aprirono un’azienda moderna a conduzione familiare, che negli anni riuscì a crescere e imporsi sul mercato internazionale con commesse per il tempo importanti, come il rivestimento del primo grattacielo di Singapore, il Cathay Building, al tempo il più alto di tutto il sud est asiatico. Gli amici più cari lo ricordano come un signore di altri tempi: flemma da vendere, mai una parola fuori posti. Un imprenditore generoso, apprezzato dai clienti per la sua schiettezza, un grande conoscitore del mercato, dei materiali e del diritto societario, che gestiva con gran maestria. Jhon Pisani dopo molti anni vissuti a Carrara, dopo aver sciolto la società di famiglia nel 2014, si era ritirato con la moglie a Vittoria Apuana, anche se il suo legame con la città del marmo non era mai venuto meno.

A.P.