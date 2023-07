Addio a Di Genova a Carrara, tra i curatori dei simposi

Il mondo dell’arte dice addio a Giorgio Di Genova, scrittore e critico d’arte in passato molto legato a Carrara e all’artista Paolo Pratali. Il critico di origine romana si è spento nei giorni scorsi all’età di 89 anni. "Ho conosciuto Giorgio il 25 luglio del 1977 nell’allora sala di montaggio di Teletoscana Nord – racconta Pratali –. Il critico e autore dell’enciclopedia ‘Storia dell’arte italiana’ era venuto a trovarci con Michele Benvenuti, organizzatore della mostra ‘Artigiani e scultori in un centro storico di Pietrasanta’ per verificare a che punto era il montaggio che stavo facendo sull’evento. È subito nata una grande amicizia. Con lui ho curato i primi simposi di scultura di Carrara, la triennale d’arte della Marmi e macchine che si svolgeva tra Carrara, Massa, Querceta e Pietrasanta". Di Genova nella sua lunga carriera ha realizzato molti importanti progetti: nel 1975 ha fondato la rivista trimestrale d’arte ‘Terzo occhio’ edita da Bora, di cui è stato il coordinatore fino al 2006. Nel 1999 è stato tra i fondatori del ‘Magi ‘900’, concepito come un’antologia dell’arte italiana del Novecento e allestito secondo criteri cronologici e generazionali, in modo da essere il corrispettivo museale del contenuto della sua Storia dell’arte.