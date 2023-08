Addio a Claudio Ribolla, 55 anni, noto commerciante di Pontremoli

di Roberto Oligeri

E’ deceduto ieri, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli, dove si trovava ricoverato, Claudio Ribolla (nella foto), 55 anni, noto commerciante impegnato in agricoltura e nell’allevamento del bestiame. Lo scomparso, con i fratelli Giovanni e Marco, era proprietario del ’Negozio dell’Agricoltore’ a Pontremoli. Un consorzio agrario noto non solo in città ma anche nei comuni limitrofi. "Claudio, come gli altri due fratelli, era un lavoratore instancabile – raccontano di lui amici e conoscenti –. Gestiva l’attività commerciale a Pontremoli, nella frazione di Scorano di Bassone, dove abitava, e dove la sua famiglia da sempre alleva mucche, maiali e pecore. Una famiglia di provetti boscaioli che taglia la legna e porta avanti anche il lavoro della terra. Una gran brava persona, Claudio, così come i suoi fratelli, simbolo di unità familiare e portatore di valori umani oggi spesso dimenticati. Claudio era un appassionato cacciatore e membro del gruppo ’I fuochisti di San Geminiano’: una persona di grande compagnia. Siamo veramente rattristati dalla sua scomparsa. Era più di un amico".

I funerali di Claudio Ribolla avranno luogo domani, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Bassone. Lascia nel dolore i fratelli Giovanni e Marco. Ai familiari giungano sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.