Addetto alle risorse umane. Selezione indetta da Gaia

C’è tempo fino al 7 giugno per la selezione indetta dal gestore idrico Gaia, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di addetto alle risorse umane e organizzazione. La graduatoria avrà una durata triennale. Il candidato della suddetta selezione dovrà presentare la domanda di partecipazione attraverso una delle seguenti modalità: spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta (vale la data di ricevimento al protocollo e non quella di spedizione) con l’indicazione sulla busta della dicitura "Selezione Personale Graduatoria Addetto Risorse Umane e Organizzazione" a Gaia Spa, Casella Postale 199 – 55045 Marina di Pietrasanta (Lucca); invio tramite pec all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto "Selezione Personale Graduatoria Addetto Risorse Umane e Organizzazione". Richiesto diploma in materie umanistiche, gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane. L’attività lavorativa si svolgerà a Carrara e nelle altre sedi del gestore. Tutte le info sul sito di Gaia.