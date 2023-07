"Addetti alla sicurezza cercansi in Lunigiana"

L’idea è questa: creare un team di addetti alla sicurezza e steward, residenti tra la Lunigiana e La Spezia. Troppo spesso infatti simili figure professionali arrivano da regioni lontane. Un esempio? Oggi la società Spezia calcio ha il 90% di steward trasferisti. Ma qualcosa deve cambiare. Lo spiega bene Michela Godani, titolare dell’azienda Reveles, che ieri è stata ad Aulla, a lanciare un appello rivolto a giovani in cerca di occupazione "La mia società – ha detto – si chiama Reveles Srl, e, in accordo con la società Tresse srl, altra agenzia di sicurezza, intende adottare una politica aziendale volta a privilegiare l’assunzione e la formazione di risorse umane del territorio dei comuni della Lunigiana e della Spezia. L’iniziativa contribuirà a dare un supporto alle economie locali di un territorio inserito nel tessuto vitale della provincia spezzina, anche se al di fuori dei confini regionali. L’importanza della Lunigiana per la provincia spezzina è dimostrata dalla scelta di vendita dei tagliandi da parte del nostro partner, lo Spezia Calcio, che in occasione delle partite casalinghe che hanno necessitato di limitazioni, ha sempre predisposto la possibilità di acquisto non solo per i residenti in Liguria, ma anche per i residenti nella provincia di Massa Carrara. L’idea di creare un nuovo team di steward è uno step molto importante, che consentirà un salto di qualità non solo operativo, ma anche per il tessuto della nostra comunità. Dar spazio ai nostri giovani e dare loro la possibilità di aggiungere un’opportunità di guadagno, è un aspetto più che mai doveroso".

"Si tratta di una bella opportunità – ha commentato il sindaco di Aulla Roberto Valettini – quando si aprono spazi occupazionali è positivo, un valore aggiunto l’ambito della sicurezza". L’agenzia Reveles di Michela lavora anche per lo Spezia Calcio e vuole offrire posti di lavoro a uomini e donne tra i 18 e i 60 anni. "Vogliamo avvicinare le persone al mondo della sicurezza – ha aggiunto – lo stadio ne ha bisogno, ma anche i Comuni, quando organizzato manifestazioni pubbliche. Noi proponiamo un corso per steward, gratuito, che si svolgerà su 32 ore. Le varie materie trattate nel corso saranno: area giuridica, ordine pubblico, sicurezza antincendio, ambito sanitario, accoglienza, ambito tecnico e operativo e ticketing". Si parla della prossima stagione sportiva, ma anche di eventi di altro tipo. "Negli stadi la squadra dietro le quinte è importante – ha concluso Godani – un attento e produttivo gruppo di steward è determinante per la buona riuscita dell’evento. Per il momento è possibile prenotarsi, la società si riserva poi di promuovere colloqui conoscitivi". Informazioni sul sito www.revelesitalia.it. E’ possibile anche contattare il numero 338 2210701 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

Monica Leoncini