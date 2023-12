Ada in visita degli anziani con i bambini

Una giornata dedicata al ‘dono’ quella vissuta dall’Associazione per i diritti degli anziani Ada Carrara e Fosdinovo alla casa di riposo Regina Elena di Carrara. La mattina la presidente di Ada e segretaria Uil Toscana, Laura Menconi, assieme al presidente e vice di Adoc, Mauro Bartolini e Alberta Musetti, ha partecipato all’inaugurazione dell’opera dedicata al maestro Carlo Baracchini, fra i fondatori della Uil apuana: una statua in marmo realizzata dallo scultore Michele Monfroni per il ‘benefattore’ che alla sua morte ha lasciato un’importante donazione per il Regina Elena. Nel pomeriggio assieme ai bambini della chiesa di San Ceccardo, la presidente Menconi ha rinnovato la visita natalizia agli anziani della Rsa creando un’atmosfera magica che ha allietato la giornata degli ospiti della casa di riposo. I bambini, indossando tutte le protezioni necessarie per garantire la salute degli anziani, hanno intonato i tradizionali canti di natale e hanno portato dei doni speciali: delle calze di lana fatte a mano. "Piccoli pensieri, fatti col cuore, che alla vigilia hanno donato qualche ora di gioia e serenità agli anziani del Regina Elena – sottolinea Menconi . che così si sono sentiti meno soli. I loro grandi sorrisi che trasparivano dal volto e dagli occhi ci hanno riscaldato l’anima.