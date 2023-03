“Ad alta velocità” Un viaggio sul treno con l’attrice Mila Boeri

di Daniele Rosi

Grande appuntamento per gli appassionati di teatro lunedì 13 alle 20.30 al teatro Quartieri di Bagnone con le prove generali dello spettacolo sCalvino. Uno spettacolo che vuole essere omaggio a Italo Calvino a cui abbinare una riflessione sulla libertà in bilico tra la prosa, i versi e la musica. In quell’occasione, si esibirà davanti ai soci di ‘Spazio Alber1ca’ il noto attore teatrale Mario Perrotta, vincitore di quattro premi Ubu, che userà il “Quartieri” di Bagnone come palcoscenico per la prova generale finale prima del debutto in prima nazionale di mercoledì 15 marzo al teatro Carcano di Milano.

Il gruppo de ‘L’arte dello spettatore’ avrà l’occasione di poter assistere a una prova generale in cui l’artista metterà a punto lo spettacolo da portare in scena, potendo contare in quel particolare caso sulle reazioni di un pubblico attento. Una serata speciale, offerta dal teatro Quartieri e da Mario Perrotta, ai soci e alle socie di Spazio Alber1ca. La scelta del teatro di Bagnone è mirata a rafforzare la sua vocazione di luogo in cui non ci si limita a proporre una bella stagione, ma anche di produzione e diffusione della cultura per l’intera Lunigiana e la provincia di progetti teatrali e culturali a tutto tondo. Mario Perrotta era già stato ospite di Bagnone in occasione del festival Lunatica.

Ma gli appuntamenti culturali al circolo di Spazio Alber1ca proseguono. E domani, domenica, è in programma alle 18 lo spettacolo ‘Alta velocità’, terzo appuntamento della rassegna ‘Narratori Erranti’ in corso di svolgimento all’ex ospedale San Giacomo di Carrara. Una rassegna che sta raccogliendo grande successo e rappresenta un tassello del progetto ‘L’arte dello spettatore’ che ha portato il pubblico, sempre più numeroso, di “Spazio Alber1ca” alla scoperta del mondo del teatro a tutto tondo.

Lo spettacolo di domani è a cura e con Mila Boeri, ha la consulenza drammaturgica di Francesco Niccolini, quella scientifica di Marco Guido Ponti e la collaborazione di Mattia Fabris.

E’ un viaggio che parte dal treno per arrivare ad interrogarsi su come usiamo il nostro tempo, il denaro e il territorio, e su come ci immaginiamo il futuro e quanto ne vorremmo essere artefici. Il racconto procede con frammenti, intrecciando elementi autobiografici, con la narrazione delle vicende legate alla costruzione dell’opera pubblica più grande e onerosa della storia della nostra repubblica: la linea ferroviaria ad alta velocità.