Acquisti e consumi intelligenti

E’ possibile pensare a una spesa “sostenibile” sia dal punto di vista ambientale che da quello economico? I prodotti che rispettano i parametri della sostenibilità spesso non sono esattamente alla portata di tutti, e questo forse è l’unico loro “tallone d’Achille”. Tra i capisaldi di un consumo sostenibile c’è, per esempio, quello di evitare lo spreco alimentare, questo accontenta contemporaneamente la sostenibilità ecologica e quella economica: meno sprechi, meno costi. Riflettendo però sulla domanda iniziale, “portafoglio” e benessere del pianeta sembrano prendere due strade diverse. Questi due aspetti sono davvero così inconciliabili o possiamo sperare che in futuro scelte di mercato responsabili e sostenibili potranno eliminare il problema alla base? E’ possibile immaginare che i consumatori non dovranno più scegliere tra prodotti biologici e sostenibili, e altri, più economici, ma meno certificati, e auspicare che la loro scelta sarà dettata solo dal gusto personale o dal gradire una marca: tutta l’offerta presente sarà solo biologica ed ecosostenibile. Ci sarebbe piaciuto lasciarvi con una risposta affermativa, che speriamo però non tardi ad arrivare.