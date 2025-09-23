Acque uniche al mondo. Terme di Equi, gli studi garantiscono le proprietà

Le proprietà delle acque termali di Equi al centro dell’attenzione in una tavola rotonda che ha messo a confronto medici e ricercatori. "Si tratta di un’acqua clorurata sodica, come l’acqua marina. Unica al mondo per l’alternanza delle piogge che influiscono sulle acque termali delle sorgenti di Equi". E’ quanto emerge dallo studio in 20 anni di ricerche compiute da ricercatori come la dottoressa Lisa Pierotti ricercatrice Igg-Cnr di Pisa. "L’area di alimentazione delle acque di Equi è la parte Nord-Occidentale delle Alpi Apuane; si riscaldano per effetto geotermico ed in profondità incontrano un mare del periodo del Triassico, come un’odierna salina,fatta di salgemma e carbonato di calcio – spiega la ricercatrice – . Sì, queste acque sciolgono il salgemma di un antico mare del Triassico". La tavola rotonda nei giorni scorsi nello lo stabilimento termale di Equi ha acceso i riflettori sulle caratteristiche chimico-fisiche e sugli utilizzi.

Un incontro a cui hanno partecipato amministratori, medici e ricercatori. A fare gli onori di casa, oltre al sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, il dottor Nino Folegnani in rappresentanza della società “Centro Benessere Equi Terme FGM-Toscana Srl che, rivolgendosi al presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Massa-Carrara Carlo Manfredi ha auspicato il recupero della tradizione del passato quando frequenti erano gli incontri con medici e specialisti che giungevano a Equi per parlare delle peculiarità delle acque. "Una aocietà che ha creduto e investito sulla struttura – ha affermato Folegnani – sulla struttura e che sta portando avanti egregiamente il piano di lavori che si è prefissata nel suo programma operativo puntando anche sul centro benessere, in modo da rendere lo stabilimento termale fruibile durante tutto l’anno". "La medicina termale, è considerata integrativa,complementare. Nel nostro caso, al margine settentrionale delle Apuane – ha precisato nel suo intervento il dottor Manfredi – scaturisce l’acqua naturale di Equi; un’acqua unica e straordinaria che conserva per tutto l’anno le proprietà terapeutiche di un’acqua ipotermale e si arricchisce durante l’estate delle proprietà terapeutiche di un’acqua sulfurea. L’Ordine, è interessato a sviluppare convegni sul termalismo".

A chiudere la tavola rotonda Luciano Pasquali, direttore Sanitario della struttura termale: " utte le persone che giungono da noi, ritengono di trovare giovamento dai trattamenti inalatori ed aereosol a cui si sottopongono, soprattutto i bambini". " Dobbiamo riaprire un percorso fatto di studi messi a disposizione dal mondo accademico – ha aggiunto Folegnani – abbiamo il dovere di migliorare le Terme di Equi, di migliorarle e dare loro un futuro. Oggi l’attività termale significa anche relax, benessere per il raggiungimento di obiettivi per cui si è creato un progetto di comunità, al quale hanno partecipato ristoranti, parrocchia, CoopAltereco, Comune e la nostra società Centro Benessere: E per questo territorio abbiamo in mente molte iniziative da svolgere."

Roberto Oligeri