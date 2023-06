Acque più pulite al Lavello Vasca da 3 milioni di euro

Poco meno di 3 milioni di euro per una nuova vasca di accumulo che durante le piogge più abbondanti eviterà l’attivazione del bypass con scarico delle acque di fognatura eccedenti: una misura che garantirà per il futuro acque più pulite già nel tratto finale del Lavello ma soprattutto permetterà di ridurre quasi completamente il rischio di divieti di balneazione. Il gestore idrico Gaia Spa fra febbraio e maggio ha dato il via libera all’intervento, aggiudicando le opere in via provvisoria a Unyon Consorzio Stabile Scarl di Scafati (Salerno), con un ribasso del 15,11% ritenuta l’offerta migliore e ‘non anomala’ rispetto alle altre 17 presentate a Gaia, in attesa della conferma ufficiale al termine delle verifiche tecniche di ufficio. Come detto, si tratta di un’operazione essenziale per il futuro dei depuratori di Massa, i più importanti della provincia, con un investimento finanziato per 2.975.000 euro: in sintesi è prevista la realizzazione di una nuova vasca di accumulo per le acque di prima pioggia, un nuovo labirinto di disinfezione e la realizzazione di nuove idrovore di sollevamento all’interno dell’impianto Lavello 1 di Massa. Lavori previsti nell’aggiornamento del Programma degli Interventi 2020-2023 approvato dall’Autorità idrica Toscana.

Perché realizzarla? E’ semplice. Oggi il by-pass del depuratore Lavello1 ha due idrovore che si attivano quando il livello nel pozzo di raccolta delle acque in ingresso supera una soglia prefissata in funzione della massima portata trattabile dall’impianto. Uno scarico dell’acqua eccedente in ingresso che si verifica soprattutto quando piove troppo, con l’infiltrazione in rete della pioggia e della falda che si alza di livello. Operazione necessaria per evitare che, a causa dell’aumento di portata e del conseguente aumento di velocità di attraversamento dell’impianto, i fanghi attivi dalle vasche di ossidazione e di sedimentazione vengano trascinati via: questo se accadesse determinerebbe un inquinamento a valle molto più pesante e inoltre interromperebbe le funzionalità del depuratore che richiederebbe molti giorni per tornare a regime.

A oggi, quindi, le acque di by-pass vengono sottoposte ad un trattamento di grigliatura e poi scaricate nel fosso Lavello senza disinfezione, perché allo stato attuale non vi è possibilità di attuarla. Con la nuova vasca di accumulo da 3.500 metri cubi si potrebbero invece raccogliere tutti gli eventi meteorici di piccola-media entità e a ogni modo il picco delle prime piogge di eventi importanti, tendenzialmente più cariche di inquinanti.

L’acqua accumulata sarà trattata poi dopo il passaggio della perturbazione. Compreso anche il labirinto la capacità totale di accumulo sarà di 4.500 metri cubi e i dati registrati negli anni precedenti dimostrano che con la nuova opera l’impianto non scaricherà in mare più del 50% delle acque di by-pass. Sarà quindi efficace per ridurre il rischio di non balneabilità. La nuova vasca di accumulo sarà dotata di apposita copertura e di apposito sistema di trattamento degli odori come richiesto dal Comune di Massa.

"Il nostro impegno su Lavello 1 non è certo concluso - dichiara il presidente di Gaia, Vincenzo Colle -. Di recente, il Cda ha deliberato nuovi e ulteriori investimenti, ancora più significativi che saranno stanziati sull’impianto da qui fino al 2025 per continuare a migliorare tutti i processi dell’impianto. Gaia si è fortemente impegnata nella riqualificazione del depuratore, superando con successo criticità preesistenti e restituendo un impianto efficiente, che può raggiungere standard di servizio ancora più alti".