Acqua ’salata’, la soluzione di Mussi

"Dalla fotografia della situazione degli acquedotti italiani è emerso che Massa è la prima città in Toscana, e forse anche a livello nazionale, per perdite d’acqua dalla rete idrica". A parlare è Guido Mussi, candidato a sindaco del Pri, su un tema molto sentito nella nostra provincia, ovvero l’acqua e il consumo del prodotto che costa ’salato’ alle famiglie. "Cosa significa questo dato è chiaro a molti, e dovrebbe esserlo anche a chi ha gestito o sta gestendo il servizio idrico. Alla luce del fatto che il principio legislativo impone al gestore dell’acquedotto di contabilizzare in bolletta tutte le spese che sono necessarie per il ciclo idrico totale (ovvero captazione, potabilizzazione, rete acquedotto, rete fognaria bianca e nera e depurazione), il cittadino massese si trova quindi nella condizione di dover pagare tutta l’acqua che viene potabilizzata anche se non consumata. Le spese di gestione e di manutenzione vengono inserite nelle tariffe creando ovviamente uno spreco non solo economico, ma anche energetico ed ambientale. Tutto questo è possibile evitarlo: basta una gestione oculata, attenta con persone giuste al posto giusto. Donne e uomini che abbiano professionalità, capacità e

amore verso la città ed i cittadini".