Acqua non potabile alla fonte “Piletta“

Non sono conformi le acque destinate al consumo umano sgorganti dalla sorgente della Piletta, nota come Fontana del Turismo, a circa un chilometro dal paese di Tendola, inComune di Fosdinovo. La segnalazione è stata fatta dal Laboratorio di sanità pubblica Toscana Nord Ovest di Capannori, in provincia di Lucca, relativo al campionamento di vigilanza effettuato il 2 aprile. I campioni di acqua prelevati al punto di prelievo FD 003 Tendola Piletta sono risultati non conformi agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 18/2024. In relazione a questo, l’amministrazione di Fosdinovo ha provveduto a emettere un’ordinanza di non potabilità.