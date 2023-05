Acqua del cuore Evam e Opa a braccetto

Evam e Fondazione Monasterio saranno ancora partner, non solo strategici, con una collaborazione che si rafforza a pochi giorni da un’importante novità per l’Ospedale del cuore Pasquinucci gestito proprio dalla Monasterio: il 31 maggio, infatti, sarà inaugurato il nuovo blocco operatorio. Un ampliamento di oltre duemila metri quadri con sale di cardiochirurgia e cardiologia interventistica. Anche in quell’occasione Fonteviva sarà al fianco di Monasterio gettando le basi per il lancio di un nuovo marchio, ’Acqua del Cuore’. Nel corso di un incontro presso gli uffici di presidenza di Evam, a Prati della Ciocca, è stata quindi riconfermata la partnership tar le due eccellenze del territorio, con un accordo siglato dai presidente Evam, Massimo Gelati (nella foto), e da Marco Torre, direttore generale della Fondazione, affiancato dal direttore amministrativo Luciano Ciucci. "Redistribuire risorse al territorio è l’obiettivo di ogni azienda etica – ha dichiarato Gelati – ed è per questo che ho accolto con piacere l’invito del direttore Torre ad affiancare la fondazione nelle sue molteplici attività". "Sono grato ad Evam e al presidente Gelati per il supporto che anche quest’anno fornirà alle nostre iniziative – replica a sua volta Marco Torre – a riprova dell’alto valore scientifico della nostra attività e delle ricadute sociali sul territorio". Nel corso dell’incontro si sono gettate le basi per il lancio dell’"Acqua del Cuore": un prodotto di altissima qualità che, oltre agli innegabili effetti benefici sull’organismo, farà bene anche al cuore, dei donatori e di chi riceverà i benefici di questo progetto di solidarietà.