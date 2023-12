Accorpamenti, Massa dice no: "Non vogliamo rinunciare a presidi scolastici periferici"

Massa non è disposta a fare l’agnello sacrificale nell’accorpamento degli istituti scolastici previsto dalle nuove regole del Governo. Per il sindaco Francesco Persiani la nostra città e le nostre scuole ‘hanno già dato’, parafrasando, ora tocca ad altri, contestando comunque una misura che a suo dire rischia di far sparire molti istituti scolastici ‘periferici’. Dopo aver perso il ricorso di fronte alla Corte Costituzionale, infatti, la Regione non ha potuto far altro che stilare l’elenco degli istituti che potevano essere accorpati, provincia per provincia. A Massa Carrara ne sono stati messi in lista 5, seguendo i criteri numerici stabiliti dalla normativa (sotto i 600 iscritti nelle zone di costa, sotto i 400 nei comuni montani). Una delle opzioni per salvare magari l’autonomia scolastica di Carrara, ossia il liceo Marconi con 540 studenti, o della Lunigiana, quindi il Tifoni di Pontremoli con 375 iscritti o l’Ic Bonomi di Fosdinovo con 274 studenti, si pensava di accorpare due istituti di Massa ‘sottodimensionati’, ossia Ic Massa 6 con 581 studenti e Malaspina con 594 iscritti, andando a creare un super istituto con quasi un migliaio di iscritti. Un sacrificio che Massa non vuole fare perché ha già ceduto in passato mentre altri sono rimasti ‘intoccabili’.

"Il tema non è se questa decisione sia corretta o meno, visto che il ricorso di molte Regioni tra cui la Toscana è stato respinto dai giudici amministrativi, ma quali criteri adottare per gestire nel prossimo triennio questo vero e proprio tsunami – sottolinea il sindaco Persiani –. Per quanto riguarda Massa ci batteremo perché nessun accorpamento si realizzi. Non è questione di puntiglio, piuttosto una doverosa presa d’atto. Noi, anche con non poche critiche, siamo già intervenuti quando, nel rispetto della legge regionale, abbiamo soppresso l’ultima direzione didattica in funzione di due Istituti Comprensivi molto equilibrati. Nel frattempo altrove, seppur per sacrosanti e legittimi motivi, si è tentato di resistere ad un processo irreversibile che ora purtroppo si è rilevato non più sostenibile. Comprendiamo le ragioni di tutti, ma l’amministrazione massese, sia ben chiaro, non intende rinunciare a presidi scolastici periferici per la cui salvaguardia ci siamo battuti sin dal 2018. Come detto, a suo tempo, abbiamo fatto la nostra parte. Ora tocca agli altri: crediamo che sia fondamentale salvare i plessi scolastici per non penalizzare famiglie e studenti e dispiace vedere la riduzione delle sedi amministrative, ma va anche detto che ormai da anni molte segreterie vivono in assenza di direttore dei servizi amministrativi e dirigente scolastico, con un evidente disservizio che forse è ora di superare".

FraSco