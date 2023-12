Accordo trovato. Crisi conclusa per la Cisl

Si chiude dopo 3 anni lo stato di agitazione per il Regina Elena. La Cisl rimuove le bandiere dalle mura della casa di riposo. E’ stato raggiunto il risultato atteso alla presenza dell’amministrazione comunale delle sigle Cgil, Cisl, Uil e i rappresentanti dell’azienda, che hanno apposto la firma sull’accordo per il passaggio di tutti i dipendenti della rsa verso il contratto della sanità pubblica. Si chiude così una vertenza "che abbiamo aperto verso il Comune con l’amministrazione cinque stelle - specifica il segretario generale della Cisl Toscana nord, Enzo Mastorci (nella foto) - dichiarando lo stato di agitazione da soli, senza il supporto delle altre sigle sindacali. Oggi si chiude finalmente con una firma unitaria e dovrà riportare la struttura del Regina Elena agli antichi splendori. Il contratto pubblico riporterà serenità e stabilità alla struttura oltre a riportare appetibilità verso questa rsa. È stata per noi una corsa in salita perché abbiamo trovato strade sbarrate sia da parte della vecchia amministrazione sia da parte della vecchia direzione. Tuttavia avevamo forti motivazioni che ci hanno indotto a credere a questo risultato. Oggi con la nuova amministrazione e con la nuova direzione abbiamo restituito alle lavoratrici e ai lavoratori della rsa la loro dignità, proprio a loro va il nostro ringraziamento per il servizio svolto a favore degli anziani della città di Carrara, nonostante le avversità e soprattutto durante il drammatico periodo del covid".