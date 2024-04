"Accordo in vista per gli orari della Ztl di Colonnata: residenti e commercianti insieme per una soluzione"

C’è un accordo sugli orari della Ztl di Colonnata, o almeno l’amministrazione cercherà di fare il possibile per adeguarla agli orari del bus navetta. È quanto emerso ieri nell’incontro a palazzo civico tra commercianti e residenti di Colonnata, la sindaca Serena Arrighi, l’assessore Elena Guadagni e la dirigente della polizia municipale Paola Micheletti. L’incontro perché i residenti di Colonnata trovano eccessiva una Ztl che copre un arco temporale dalle 9 alle 22, con un servizio di bus navetta che termina alle 19, impedendo a chi abita in paese di raggiungerlo in auto. Tant’è che qualche residente aveva modificato in autonomia gli orari della Ztl, spostando le lancette ad un orario più congruo per tutti. Per quanto riguarda i bagni pubblici la Pro loco Colonnata ha chiesto di poter gestire direttamente i servizi igienici, così da farli trovare aperti quando arrivano i visitatori e non solo nelle giornate di apertura ufficiale, come accaduto nei giorni scorsi a due pullman di studenti che non hanno potuto utilizzare i bagni pubblici perché erano chiusi. Da palazzo civico hanno assicurato che parleranno con Lorenzini, la società che gestisce il bus navetta, per mettere tutti d’accordo, compreso un ritocco agli orari della Ztl.