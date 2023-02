Accoltellò connazionale Marocchino in carcere

Si aprono le porte del carcere per il marocchino sospettato di aver sferrato una coltellata al connazionale a inizio febbraio ad Anderlino. L’ordinanza firmata dal gip Dario Berrino lo scorso 14 febbraio. L’ipotesi di reato è tentato omicidio. I fatti risalgono all’inizio del mese quando i carabinieri guidati dal maggiore Cristiano Marella si erano precivipati alla rotonda di Turigliano perché allertati da una guardia giurata che c’era stata un’aggressione patita da un extracomunitario riverso a terra che perdeva sangue.

Secondo le indagini da parte degli uomini dell’Arma era emerso che l’aggressore e la vittima aveva trascorso alcune ore in un’abitazione abbandonata a bere molti alcolici. Durante la serata gli animi si erano accesi e i due sono arrivati ad affrontarsi, fino a quando l’indagato non ha preso un coltello da cucina della lunghezza di 35 centimetri e ha sferrato una coltellata all’addome del connazionale causando la perdita copiosa di sangue. La vittima vedendo uscire il liquido dal suo corpo ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto a un’altra persona presente. I due sono usciti fuori in attesa dei soccorsi mentre il presunto aggressore si è dileguato.

Da lì sono partite le indagini da parte degli uomini dell’Arma che hanno interrogato i presenti a quella serata e sono velocemente risaliti al presunto responsabile. E’ scattata l’ordinanza del gip perché il marocchino, con precedenti penali, ha da subito assunto un comportamento poco collaborativo, tanto da far perdere le sue tracce una volta sferrata la coltellata al connazionale di 35anni.

Quindi, per evitare che il marocchino faccia perdere le sue tracce prima che venta conclusa l’indagini a suo carico e l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, il gip del tribunale di Massa ha pensato bene di farlo soggiornare nelle patrie galere.