Accoltellamento Parla la vittima

"Mi sono toccato il fianco e ho visto che usciva sangue. Da quel momento ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale". A parlare è la presunta vittima di una coltellata inferta dall’amico la mattina del 2 novembre 2021 in zona Fabbrica. Ieri davati al

Pm Marco Mansi e al collegiale presieduto dal giudice Ermanno De Mattia

l’uomo di origini straniere ha raccontato la sua versione dei fatti e l’aggressione subita. "Stavo tornando a casa in viale XX Settembre zona Fabbrica dove ero in affitto con un altro ragazzo, anche lui straniero. C’ero andato per farmi dare le chiavi di casa. Non voleva darmele, mentre ero girato di spalle verso la porta per prenderle mi sono sentito aggredito". Sempre secondo il suo racconto, i due escono insieme dall’abitazione: mentre il ferito viene soccorso dalla fidanzata e da alcuni passanti, l’altro scappa verso la fermata dell’autobus. "Fuori di casa – prosegue nel suo racconto – ho visto che perdevo sangue nella parte sinistra. Mi sono accasciato a terra: un ragazzo che era lì mi ha dato dell’acqua da bere e poi mi sono addormentato e risvegliato all’ospedale". Nell’udienza di ieri mattina è stata ascoltata anche la fidanzata della presunta vittima: "Ricordo che quella mattina eravamo insieme perché dovevamo andare in un centro commerciale. Ho parcheggiato una cinquantina di metri distante dall’abitazione, vicino al Sunia. Il mio compagno mi ha detto: “Aspettami qui“. Sono passati alcuni minuti e poi l’ho visto uscire fuori dall’abitazione dallo specchietto dell’auto, che si teneva un fianco. Gli sono andato incontro e ho guardato perché camminasse strano e ho scoperto che perdeva sangue. Pochi secondi dopo si è accasciato al suolo. Mentre era a terra ho visto che l’altro usciva di casa e correva verso la fermata dell’autobus".