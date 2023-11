Accoltellamento in centro. Chiesto il rito abbreviato per l’imputato di via Codena

Verrà richiesto il rito alternativo per Augusto Galli. Il muratore di Codena che la sera del 21 settembre impugnò un fendente per poi colpire all’addome il manovale di Torano, Lorenzo Rossi, riducendolo in fin di vita patteggerà. Così ha deciso l’avvocato Dino Del Giudice, legale di Galli, che martedì 28 novembre depositerà l’istanza di rito alternativo "con la volontà di avviare al più presto una proposta risarcitoria nei confronti della parte offesa". Intanto la pm Giulia Giancola ha fatto richiesta di giudizio immediato al gip Dario Berrino che successivamente ha emesso il decreto.

Le indagini sono concluse, il capo di imputazione a carico di Galli sono lesioni volontarie con uso dell’arma. "Al mio assistito sono stati dati i domiciliari poi revocati il 7 di settembre - prosegue il legale -. A oggi non ci sono misure cautelari a suo carico. Non ho intenzione di andare al dibattimento, ma nel caso non venisse accolta la mia istanza del 28 di questo mese posso richiedere un rito abbreviato o una messa alla prova. La migliore strada – conclude Del Giudice – è quella del patteggiamento della pena". Un diverbio nato per gelosia, quello di giovedì 21 settembre quando, intorno alle 19, il manovale Rossi è stato accoltellato poi finendo in gravi condizioni con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. "Mi sono difeso, avevo paura, lui è alto uno e novanta", così si era giustificato Galli dopo quel gesto. In sostanza l’uomo con ammiccamenti e occhiate indiscrete avrebbe provocato la gelosia di Lorenzo Rossi che era nel circolo Endas di via Buonarroti con la fidanzata.

Rossi, oggi difeso dall’avvocato Giuseppe Del Papa, dopo una discussione ha portato il compagno di bevute fuori del locale per proseguire la lite. Lì il diverbio ha assunto toni ancora più escandescenti tanto che l’aggressore ha sferrato un coltello a serramanico e ha accoltellato all’addome il toranese. Da qui una pozza di sangue: l’aggressore si è subito allontanato andando nella sua vettura posteggiata a 50 metri di distanza dal circolo e deponendo lì l’arma. Sono stati i carabinieri a trovarlo mentre vagava in stato confusionale in via Pietro Tacca ancora contracce di sangue addosso. Un episodio avvenuto in pieno centro poco dopole 20.