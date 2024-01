Accoglienza, un modello da imitare. Patto tra Croce Rossa e Prefettura

Un modello da imitare quello dell’accoglienza dei profughi in provincia. Un modello messo “nero su bianco” in una convenzione che ieri mattina in prefettura hanno sottoscritto tutti gli “attori” che lo hanno reso possibile. "Un modello diventato esemplare a livello nazionale in termini di gestione sul territorio degli sbarchi dei migranti" ha sottolineato il prefetto Guido Aprea. La convenzione è stata firmata con il comitato della Toscana di Croce Rossa Italiana, strettamente legata a quella al Ministero. Ma il modello coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche del territorio che ieri mattina non hanno mancato di esserci attraverso i loro rappresentanti: Elisabetta Sordi, vice presidente della Provincia, i sindaci di Carrara, Serena Arrighi, e di Massa, Francesco Persiani, il direttore del comitato regionale di Croce Rossa Pasquale Giacomo Morano, il presidente dell’Autorità portuale di Marina di Carrara Mario Sommaria, oltre alle autorità civili e militari.

"Quello di Carrara è diventato nel 2023 un porto sicuro – ha ricordato il prefetto Aprea –. Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti che forniscono il loro contributo per ambito di competenza". Un grazie particolare alla Capitaneria di Porto per "il supporto sempre con grande professionalità e umanità nelle operazioni di sbarco e a tutte le forze dell’ordine impegnate nello svolgimento delle operazioni". Un ruolo fondamentale, ha sottolineato il Prefetto è quello dell’Autorità portuale "che interloquisce con gli operatori economici del porto, perchè ogni volta che arriva una Ong si restringe la capacità delle banchine in concessione e quindi cerchiamo di snellire le procedure per liberare quanto prima la banchina occupata"

La convenzione con la la Croce Rossa, ha sottolineato il prefetto Aprea, completa un percorso che è già attivo e operativo. E’ infatti impegnata in attività che vanno dalla prima accoglienza ai servizi collaterali allo sbarco con tutti gli oneri economici che ne derivano. Oggi andiamo a disciplinare nero su bianco questo profilo, aggiungendo un tassello importante ad un modello che ha superato da subito una difficoltà morfologica. Le operazioni di sbarco a Marina di Carrara infatti non avvengono tutte in banchina ma una gran parte vengono svolte a CarraraFiere". Alla Imm Croce Rossa si occupa dalla logistica dell’accoglienza dei migranti al supporto a bordo per le procedure sanitarie, dalla fornitura dei kit di abbigliamento e di prima necessità al trasporto a terra e al supporto psicologico e di mediazione linguistica.

"Il modello che si è creato a Massa Carrara – ha detto Pasquale Giacomo Morano, direttore comitato regionale Croce Rossa – è un esempio per tutti. Oggi evidenziamo con un atto pubblico un modus operandi già avviato e consolidato. Arrivano persone in condizioni di fragilità che devono essere trattate con dignità e allo stesso tempo è necessario tutelare anche chi è già presente sul territorio. Questo è un modello che funziona e che ritengo sia vincente". "Abbiamo imparato a gestire con breve preavviso – ha spiegato Mario Sommaria – la convivenza tra le attività di accoglienza e le attività economiche. Il porto partecipa con impegno e orgoglio a questo modello". In provincia è stato possibile creare una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti per affrontare con straordinaria normalità situazioni straordinarie.