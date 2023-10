Accoglienza Si parte dai compagni di scuola

Una mattina all’insegna della festa e della musica, con il racconto di testimonianze e riflessioni sul mondo della scuola. Questi gli ingredienti che sabato scorso sono stati affrontati da oltre 300 alunni del Montessori-Repetti di Carrara nella sala Michelangelo della Imm nell’evento Pe(e)r Accogliere 2023. Il progetto, giunto alla terza edizione, si pone come obiettivo quello di accogliere le studentesse e gli studenti delle classi prime che hanno appena iniziato il proprio percorso liceale. Accanto a loro i docenti tutor e un gruppo dei cosiddetti ‘Peer Junior’: ragazze e ragazzi delle classi seconde, terze e quarte, che preparano e animano in prima persona le varie fasi del progetto. Un modo pensato per creare un clima di accoglienza verso i nuovi arrivati, e contemporaneamente anche di collaborazione con gli alunni più grandi, prevenendo il rischio che si creino situazioni di bullismo o prevaricazione.

Il progetto, ideato e portato avanti insieme all’Asl Toscana Nord Ovest, dal professor Lorenzo Dell’Amico, referente per il Montessori-Repetti, era iniziato nel 2019 con la formazione di 17 docenti, per essere poi arrestato a causa della pandemia. Il progetto è ripreso a pieno regime nell’anno scolastico 20202021 con un’ospite d’eccezione, la cantante di X-Factor Martina Attili. Negli ultimi 3 anni le classi coinvolte sono state in totale 46; 150 le ragazze e i ragazzi formati come ‘Peer Junior’ e ‘Peer Senior’, per un totale di circa mille alunni raggiunti, sia durante l’accoglienza, sia durante iniziative di prevenzione delle dipendenze e dell’abuso di alcolici.

La novità di quest’anno riguarda un gruppo di giovani peer della prima edizione che hanno proseguito la propria formazione con scuola e Asl, divenendo ‘Peer Expert’. I nomi di questi ragazzi sono: Giorgia Bosinco e Martina Stella De Luca della 5D linguistico, Giulia Germelli 5B scienze umane, Letizia Matelli 5A classico, Matilde Vignoli 5D linguistico e Fabio Ziino della 5B classico. "Abbiamo accolto le classi prime – spiega il docente Lorenzo Dell’Amico – e dopo i saluti della vicepreside e la spiegazione del progetto fatta dai ragazzi più grandi, c’è stata l’esibizione della Urban Accademy di Massa che ha offerto uno spettacolo e fatto ballare la sala. Le classi sono poi state coinvolte singolarmente in un laboratorio delle emozioni in cui gli studenti hanno potuto esprimere e approfondire la percezione e il vissuto di questi primi giorni di scuola".

Le emozioni emerse dai lavori di gruppo sono state quindi portate in scena da alcune alunne della scuola, supportate dalle maestre della Scuola di teatro dell’associazione Policardia di Massa, per una performance di forte impatto emotivo. "Infine l’intervista di 4 ex studenti e studentesse del nostro istituto – conclude il professore - Giulia laureanda in Filosofia, Haya laureanda in economia, Rima farmacista e Gianluca medico, che con la loro giovane età hanno saputo portare una testimonianza davvero significativa ai liceali".