Oggi, dalle 16,30 alle 18, a Villa Schiff di Montignoso, si terrà un incontro gratuito dal titolo ’Accoglienza e condivisione per una rinascita consapevole’. Un’occasione speciale per esplorare il potere trasformativo della scrittura, delle tecniche di respirazione e delle pratiche corporee, strumenti preziosi per ritrovare serenità e gioia. Un momento di condivisione e crescita personale.

L’incontro vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione (nella foto): Paola Lanfranco, psicologa, psicomotricista e scrittrice, autrice del libro ’Il coraggio di un sorriso’, che offrirà spunti di riflessione sulla forza interiore e la resilienza; Lisa Zini, ’senseaction’, esperta di benessere e coach specializzata in tecniche di respirazione e femminilità, che guiderà i partecipanti in un’esperienza di consapevolezza corporea. A moderare Stefania Fialdini, counsellor e life coach, che accompagnerà i partecipanti in un dialogo aperto e stimolante.

L’evento fa parte del programma "L’8 marzo è tutto l’anno 2025", promosso dal Comune di Montignoso, sostenuto dall’associazione no-profit #ioscelgome, impegnata nella prevenzione della violenza psicologica e fisica e nel supporto alle vittime di abuso attraverso eventi, workshop e consulenze gratuite. Con la partecipazione di Azienda agricola Linero, Colli di Luni, di Catia Cesare. L’iniziativa è realizzata in partnership con Fials Coordinamento donne.