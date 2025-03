Accesso agli atti per l’affidamento del ’Città di Massa’

Toscana Aeroporti ha richiesto l’accesso agli atti e ai documenti di gara per l’affidamento in concessione dell’Aeroporto comunale ’Città di Massa’, tra la Versilia e il litorale apuano, "al fine di poter conoscere nella loro integralità i documenti in base ai quali è stata aggiudicata la procedura". Lo afferma in una nota Toscana Aeroporti, società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze. Nei giorni scorsi la gestione dell’aeroporto apuano è stata aggiudicata in via provvisoria dal Comune di Massa, che ne è proprietario, a una società svizzera, ovvero la TrueStar Real Estate di Saint Moritz che fa capo a Fabio Talin.