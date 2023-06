Accelerata ai cantieri lungomare "I lavori saranno terminati a luglio"

di Alfredo Marchetti

Il sindaco Francesco Persiani è sicuro: entro luglio i cantieri presenti nel cuore di Marina di Massa saranno conclusi. Con molta probabilità le ditte chiamate a questo maxi intervento da un milione e 400 mila euro che riguarda il restyling ’estetico’ di Marina (in tre lotti: Lungomare di Ponente, piazza Betti e viale Vespucci nonché la passeggita che porta al pontile) dovranno tornare per qualche lavoro di rifinitura nelle settimane successive, ma finalmente saranno tolte le reti di protezione, da molti giudicate anti-turistiche. Il primo cittadino, dopo la riconferma alla guida della città uscita dalle urne lo scorso fine maggio, si è rimesso subito al lavoro, soprattutto nella parte ’cantieri e lavori’ a Marina di Massa: nei giorni scorsi erano state molte le lamentele da parte dei commercianti della zona e la preoccupazione di una stagione estiva sottotono stava prendendo sempre più piede tra gli imprenditori balneari.

"Nelle ore successive al mio insediamento – spiega – ho immediatamente aperto un dialogo con il settore preposto e le ditte incaricate di questi lavori sul lungomare. In questi giorni sto effettuando sopralluoghi praticamente tutti i giorni per sollecitare le imprese, che comunque si stanno comportando bene e quindi non ho particolare preoccupazione. Andando nel pratico posso dire che siamo abbastanza vicini per la fine dell’intervento che riguarda l’immobile ex distributore dell’Agip dove nascerà un infopoint: manca soltanto un intervento che interessa la realizzazione del bagno interno e poi ci siamo".

"Anche per quanto riguarda piazza Betti i lavori sono praticamente ultimati, così come la fontana al pontile: siamo alla rifinitura. Nella zona abbiamo intenzione di rafforzare le essenze, le piante e installare altre panchine, circa 17". L’idea è quella di regalare a chi passeggia una prospettiva visiva senza ostacoli verso il mare. L’impegno messo in campo dall’amministrazione comunale non si fermerà comunque con i cantieri che dovrebbero concludersi tra 15 giorni, ma andrà avanti: "Lunedì partirà l’asfaltatura della parte iniziale della passeggiata che porta al pontile, oltre che all’installazione delle panchine in marmo in via provvisoria sulla struttura. La nostra intenzione è anche quella di rivedere il verde e il posizionamento di ulteriori panchine lato mare in viale Vespucci".

Uno sguardo anche a villa Cuturi, dove verranno ospitate opere d’arte e un piccolo vigneto per promuovere i prodotti del Candia: "Anche in questo caso siamo in dirittura d’arrivo per i due pergolati previsti. C’è poi villa Rinchiostra (progetto in due fasi: il recupero del giardino e la successiva bonifica per un milione e mezzo di euro stanziati dalla giunta Volpi, ndr). Qui ci sono dei rallentamenti nella parte verso Massa: anche se questo comporterà dei disagi per la rassegna ’Palcoscenici stellati’, sono sicuro che il festival troverà spazio nella parte verso Viareggio". Imminente anche l’addio alle reti protettive ai parcheggi su viale Vespucci, lato monte, nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Battisti: i cantieri per eliminare le barriere architettoniche mediante il rifacimento della pavimentazione stradale dovrebbero essere in dirittura d’arrivo.