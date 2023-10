"Accatastamento di stufe e camini, un balzello inaccettabile"

"Si sono riempiti la bocca con il termine ’filiera del legno’ che dalle nostre parti - dice Andrea Draghi consigliere di centro-destra nel Comune di Filattiera - da sempre ha rappresentato lavoro e sostegno per le famiglie. Un settore che anche in futuro potrebbe creare ulteriori posti di lavoro. Ora però si rivela un’ulteriore chiusura ideologica, infatti la Regione con la vicenda dell’accatastamento di stufe e caminetti vari, sta inventando un altro balzello con cui andare a incassare per queste unità riscaldanti un obolo preso ai cittadini".

"Soprattutto coloro che risiedono nelle zone montane o pedemontane come la Lunigiana. Da tempo la sinistra attacca la filiera del legno: parchi e aree protette, Mab Unesco e così via - prosegue - Su tutto c’è la volontà di evitare o addirittura vietare il taglio del bosco con il venir meno della filiera produttiva. La delibera 222 di marzo obbliga i possessori di stufe e camini con potenza riscaldante superiore ai 10Kw a denunciarne il possesso. Questa storia dell’accatastamento di stufe e camini, credo meriti il ’palmares’ per il come riuscire a mettere in difficoltà la nostra terra. Noi comunque, crediamo fermamente che la filiera del legno, per la produzione di acqua calda e di cogenerazione d’energia elettrica, sia una delle fonti, assieme ad acqua e minieolico familiare, che ci permetterebbe di dare ai nostri cittadini una forma di riscaldamento e di fornitura di energia elettrica a prezzo veramente modesto, quasi gratis. Non solo, tutta la filiera recupererebbe posti di lavoro e la cosa più importante, permetterebbe la rigenerazione del patrimonio boschivo".

Roberto Oligeri