Accademia, si rivota. La scelta fra i due esclusi

Svolta nell’affaire direzione dell’Accademia: l’avvocatura dello Stato ha chiarito le modalità con cui si dovrà scegliere il nuovo direttore, e vale a dire nuove elezioni. Il corpo docente sarà chiamato ad eleggere il nuovo direttore il 22 e 23 aprile. Ma non le nuove elezioni tanto auspicate da docenti e sindacati con nuovi candidati, bensì una tornata elettorale tra l’ex direttore Marco Baudinelli e l’architetto Claudio Rocca, in coda rispettivamente con 11 e zero voti dietro alla ormai ex direttrice Silvia Papucci.

Insomma quello che ha sempre sostenuto il presidente dell’ateneo delle belle arti cittadine, il professor Antonio Passa. Di ieri l’arrivo della pec dell’avvocatura in Accademia con il chiarimento su come procedere alla nomina del nuovo direttore (richiesto dallo stesso Passa e dal cda), giunto in concomitanza con un consiglio di amministrazione a fiume durato quattro ore.

"L’avvocatura dello Stato ha detto di procedere esattamente come sostengo io fin dall’inizio – commenta Antonio Passa –, ossia di rifare nuove elezioni con i due candidati selezionati con la commissione elettorale che ha portato all’elezione della professoressa Papucci. Come ho sempre sostenuto non si poteva procedere alla nomina diretta perché nessuno dei due aveva preso trenta voti. E non si poteva procedere alla nomina diretta di Baudinelli, come richiesto dal suo legale, perché sarebbe servito il 50 per cento più uno dei votanti a suo favore. E l’avvocatura ha sostenuto il mio pensiero. Ora il 22 e il 23 il corpo docenti sarà chiamato a eleggere il nuovo direttore, riunendo la commissione elettorale 48 ore prima". Nonostante la sentenza del Tar e quella del Consiglio di Stato che hanno ritenuto ineleggibile la professoressa Silvia Papucci per la mancanza di due anni di ruolo, a questo punto con le nuove elezioni non è scontato che Marco Baudinelli, che ha promosso il ricorso al Tar contro Papucci, possa ottenere la maggioranza dei voti. Intanto a breve il neoeletto consiglio accademico dovrà indicare la terna dei nomi da inviare al ministero per la nomina del futuro sostituto del professor Passa, il cui incarico di presidente è in scadenza.

Alessandra Poggi