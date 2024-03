Accademia, parla Passa: "Non è una gara ciclistica. Attendiamo l’esito dei ricorsi"

Oggi si riunisce il cda dell’Accademia di belle arti. Al primo punto la recente sentenza del Tar che vuole ineleggibile la professoressa Silvia Papucci, dando ragione all’ex Marco Baudinelli firmatario del ricorso. E intanto, dopo il ricorso della direttrice, come annunciato ieri dalla Nazione, è partito anche quello dell’Accademia. Come spiega il presidente dell’ateneo cittadino delle belle arti, Antonio Passa (nella foto), l’Accademia firmerà anche un ulteriore ricorso, stavolta "al ministero visto che il Tar ci condanna a pagare 2mila euro di multa – dice Passa, e aggiunge –, l’Accademia va tutelata come gli studenti, non possiamo permetterci di decurtare questi soldi dalle tasse che pagano gli allievi".

Intanto il ricorso al Consiglio di stato si giocherà tutto su un "di" e un "nel". "Difendo la Papucci perché l’interpretazione nel ruolo comprende l’intera carriera della professoressa – aggiunge Passa –, quindi ‘nel’ ruolo a partire dal decreto di immissione in ruolo. Diverso è se ci fosse stato scritto sei anni ‘di’ ruolo a partire dal decreto di immissione in ruolo. Per questo anche l’Accademia farà ricorso contro il Tar al Consiglio di Stato. Ho già espresso la mia opinione al Tar, all’avvocatura e al ministero: non dovrò certo certo nominare il secondo se non ne ha diritto, non è una gara ciclistica. Non si può fare il ballottaggio perché uno ha preso zero voti e l’altro non ha raggiunto il 50 per cento più uno. L’ipotesi è che si possa riaprire il bando, ma soltanto se Papucci perderà il ricorso. Oggi il cda dovrà firmare tutto l’arretrato – conclude –, altrimenti l’Accademia si paralizza: i ragazzi che frequentano l’Erasmus senza firme non possono né partire né rientrare". Intanto i tre ex presidenti dell’Accademia Simone Caffaz, Giancarlo Casani e Anna Vittoria Laghi chiedono l’elezione di Marco Baudinelli alla carica di direttore. "Il punto fermo è la sentenza del Tar che impone alla commissione elettorale e agli organi competenti di verificare se Baudinelli sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge – scrivono i tre –, e in caso affermativo di procedere senza indugio alla sua nomina a direttore. Ogni altra soluzione è arbitraria, costituisce un chiaro abuso, volto a perdere tempo prezioso lasciando la gestione dell’Accademia in un limbo di confusione".