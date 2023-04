Accademia in “rosa” E’ Silvia Papucci la nuova direttrice a grande maggioranza

di Alessandra Poggi

CARRARA

"Silvia Papucci ha vinto con un risultato così ampio perché è la direttrice di tutti. Ha la preparazione, la capacità, la competenza e la giusta esperienza per portare avanti l’istituto ottenendo grandi risultati, in parte già ottenuti nel ruolo di vice direttore". E’ soddisfatto il direttore uscente Luciano Massari, che il 25 maggio lascerà l’incarico nelle mani della sua vice. " La sua nomina – commenta – è la dimostrazione di come sia super apprezzata dalla maggioranza dei docenti". E appena l’esito delle votazioni online è diventato noto e la notizia si è diffusa, la professoressa Papucci è stata travolta da congratulazioni e manifestazioni di stima, non solo dai docenti che l’hanno votata ma anche dagli studenti e dal personale dell’Accademia.

La “sua” sarà l’Accademia delle occasioni, capace di mettere al centro gli oltre mille studenti che frequentano il prestigioso istituto cittadino nei tre anni in cui guiderà la scuola e tutti i suoi corsi. Quarantotto anni compiuti il 12 aprile, Silvia Papucci è originaria di Vecchiano, in provincia di Pisa. Docente di grafica e incisione, si è già fatta le ossa ricoprendo per cinque anni il ruolo di vice direttrice al fianco di Luciano Massari. Staancora realizzando che è lei la nuova direttrice quando ci risponde e ci racconta la sua idea dell’Accademia Belle Arti del futuro, dei progetti che le hanno consentito di conquistare i colleghi. Progetti che riprendono il percorso già avviato dal direttore uscente e permetteranno all’istituto di crescere ancora nel segno della continuità.

"Sto vivendo un contraccolpo di emozioni – racconta Papucci – . E’ stato un grande risultato. Spero di costruire l’Accademia del futuro assieme ai professori che mi hanno votata. Nello scrivere il programma ho cercato di scegliere con cura tra i tanti progetti nati in questi anni, che sono stati portati avanti e si sono concretizzati". Come sta vivendo questa nomina? "La vivo con la bellezza della responsabilità. Mi auguro di riuscire a far crescere ulteriormente l’Accademia assieme ai docenti, e questo per ringraziarli della fiducia che mi hanno dato".

Il suo programma ha vinto, perché? "Tutti i vari progetti del mio programma sono riconducibili al concetto della didattica, che sarà il perno della mia direzione. L’ambizione è quella di sviluppare, far crescere e consolidare i vari aspetti, dalla logistica alla didattica. E sempre con gli studenti al primo posto, come saranno al primo posto i docenti che li aiutano e li supportano". Una guida che sarà nel segno della continuità. "Sì una rinnovata continuità di visione, ringraziando Luciano Massari per avermi dato l’occasione di crescere affiancandolo".

Diversi i capisaldo del suo programma: "Far crescere al meglio i corsi attivati negli ultimi anni e consolidare quelli esistenti nell’ottica di un’Accademia ancora più inclusiva, che guarda all’ecologia, alla scuola di restauro, alle borse di studio per gli studenti. Ho in mente un’Accademia delle occasioni, che noi dobbiamo creare per gli studenti e i professori che li guidano. Un’Accademia condivisa nata grazie al confronto con Luciano Massari. Un’Accademia ecocompatibile, con una nuova organizzazione didattica e l’internazionalizzazione dei progetti di ricerca". Resta il tema del legame forte con il territorio. "Continueranno le collaborazioni fruttuose. L’intenzione e l’impegno è quello di continuare a nutrirle a farle crescere, coltivandole con cura e rispetto".