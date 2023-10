Accademia della cucina. A lezione dallo chef Morelli

Grande successo di partecipazione in occasione della ’Cena ecumenica 2023’ (nella foto) organizzata nei giorni scorsi dalla delegazione Apuana dell’Accademia Italiana della Cucina al Ristorante Doride di Marina di Carrara, una realtà voluta e realizzata da un noto imprenditore del marmo tra il mare e la splendida cornice delle Alpi Apuane.

Anche quest’anno l’importante appuntamento che lega virtualmente le delegazioni di tutto il mondo ha coinvolto numerosi soci e graditi ospiti in una serata nella quale è stato presentato il tema proposto dal Centro Studi “Franco Marenghi“ e scelto dal Consiglio di Presidenza per l’anno 2023 che è: “Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, avena, segale) nella cucina della tradizione regionale". Dopo i saluti e l’intervento di apertura della serata da parte della Delegata Beatrice Vannini, che ha ricordato la ricorrenza dei 70 anni dell’Accademia Italiana della Cucina, la Simposiarca Carolina Frugoli ha presentato lo chef Antonio Morelli e la proposta di menu in linea con il tema nazionale e con i principi della qualità, stagionalità e territorialità dei prodotti su cui si basa la cucina di Morelli. E’ stato emozionante il momento della consegna dell’attestato di appartenenza trentacinquennale allo storico socio dottor Gioacchino Cancemi, già Delegato e Consultore della Delegazione Apuana.

Nei piatti del menu, proposto e concordato con la delegazione, gli accademici hanno potuto riscontrare la grande esperienza dello chef Antonio Morelli e il frutto di un’attività che lo ha visto impegnato in importanti ristoranti della costa versiliese quali il Bistrot di Forte dei Marmi e il Principino di Viareggio e in importanti

locali all’estero. In particolare va sottolineato il periodo passato da Morelli nella brigata di cucina dell’Hotel Danieli di Venezia.

Particolarmente apprezzato il risotto alla milanese il primo piatto presente in tutti i menu ecumenici per celebrare l’anniversario dei 70 anni dell’Accademia Italiana della Cucina ed onorare il socio fondatore Orio Vergani. Durante la serata sono state distribuite pubblicazioni sul tema nazionale di quest’anno e sui 70 anni dell’Accademia. Alla fine la Delegata Vannini ha consegnato una vetrofania dell’Accademia allo chef Antonio Morelli.