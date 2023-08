Abuso di alcol La Fratres in campo

FILATTIERA

"Non bere la tua vita, salvane una donando". Durante la Sagra del donatore di Filattiera, che si è svolta nell’arco di tre serate nella Selva di Filattiera, il gruppo locale ha aderito all’iniziativa della campagna promozionale contro l’abuso di alcol, in collaborazione con la Fratres territoriale di Massa Carrara. In una splendida cornice di festa è stata spiegata, a tutti i presenti, l’iniziativa voluta dalla Fratres Toscana, che mira a contrastare l’uso eccessivo di alcolici. L’invito è quello di bere con moderazione e sensibilizzare i ragazzi alla cultura della donazione, perché l’importanza del dono è immensa. Tanti giovani hanno ascoltato con attenzione le parole di Alberto Albericci della Fratres provinciale e della presidentessa del gruppo Ilenia Zoppi, che hanno sottolineato quanto il tema della donazione non possa esulare dal parlare di corretti stili di vita. Non sono mancati i ringraziamenti di Ilenia a tutto il consiglio direttivo e a tutti i volontari, che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di tre magnifiche serate. Erano presenti anche i sindaci di Filattiera Annalisa Folloni e di Pontremoli Jacopo Ferri, che sin da subito hanno appoggiato e sostenuto l’idea di lanciare la campagna di sensibilizzazione in questo contesto. C’erano poi il presidente Fratres di Mulazzo Bruno Curadini e Daniele Battilani dell’Avis Podenzana. La campagna estiva 2023 della Fratres Toscana è stata pensata per i giovani, con etilometri gratuiti nei quali soffiare per essere certi di non mettere in pericolo nessuno, una volta alla guida della tua autovettura. . "Abbiamo rinnovato - spiega Albericci - l’appello di diventare donatori e ho ricordato loro che il dono non è una questione individuale, ma sociale. In questo momento mancano i gruppi A-O positivo e negativo"

Monica Leoncini