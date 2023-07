Abuso di alcol e lotta alla droga Stand alla disco

Gli operatori del Serd Apuane e della Comunità Monte Brugiana, insieme agli operatori di strada del Ctca, saranno presenti questa sera davanti all’ingresso della discoteca Beach Club al Cinquale di Montignoso, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino per un’attività di prevenzione del disagio giovanile. Come consuetidine verrà allestito un gazebo in cui sarà possibile effettuare alcol test, chiedere consigli e ricevere materiale psico-educativo. L’iniziativa, che rientra in un ampio calendario di azioni, è finanziata da un progetto della Regione ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Montignoso, in accordo con i gestori dei locali e con la collaborazione delle forze dell’ordine, grazie anche all’attenzione della Prefettura.